Het aantal ondernemers dat in de uitvaartbranche actief is, groeit elk jaar en ook nog eens harder dan het aantal mensen dat overlijdt. Veel mensen kiezen er op latere leeftijd voor in de branche aan de slag te gaan en werknemers van uitvaartbedrijven zetten hun loopbaan voort als zzp'er, zegt de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) tegen NU.nl.

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) blijkt dinsdag dat begin dit jaar ruim 2.770 ondernemers actief zijn in de uitvaartsector. Vijf jaar geleden waren dat er nog zo'n 2.180. "We doen er geen onderzoek naar, maar als mensen een carrièreswitch maken en meer met mensen willen werken, kiezen ze voor de uitvaartbranche", denkt directeur Heidi van Haastert van de BGNU.

Volgens de directeur van de brancheorganisatie speelt daarbij mee dat werknemers van uitvaartbedrijven voor de "kers op de taart" kiezen en voor zichzelf beginnen. "Het administratieve deel van het vak spreekt ze niet aan, maar het afscheid regelen voor de mensen, dat wel. Dat is het mooie van het vak. De dag van de uitvaart is als een bruiloft, maar dan verdrietig."

In de uitvaartbranche is altijd wel behoefte aan een flexibele schil, weet Van Haastert. "Het werk laat zich niet plannen." Uit de cijfers van de KVK blijkt dat het aantal uitvaartondernemers harder groeit dan het aantal inwoners van Nederland. Maar uitvaartondernemer word je volgens de brancheorganisatie niet om rijk te worden.

"Je moet minstens honderd uitvaarten per jaar hebben om er een boterham mee te kunnen verdienen", zegt de BGNU-directeur. "Het gaat in onze sector niet om geld verdienen. Er zijn ook veel coöperaties actief zonder winstoogmerk."

'Families kiezen vaak zelf voor kleinere gezelschappen'

Door de coronapandemie is sprake van meer sterfgevallen en aanpassingen in de branche. "We moeten roeien met de riemen die we hebben. We kijken samen met de nabestaanden wat er kan", vertelt Van Haastert. "Zo mag een nazit nog wel, maar mogen mensen niet letterlijk gaan zitten." Waar de groepsgrootte bij uitvaarten eerder was beperkt tot dertig personen, is die nu maximaal honderd.

"Families kiezen vaak zelf voor kleinere gezelschappen. Bovendien is niet in elk uitvaartcentrum ruimte voor honderd mensen, want de 1,5 meter afstand moet natuurlijk wel gehouden worden."