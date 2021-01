De Stichting Etherreclame (Ster) heeft de reclame-inkomsten het afgelopen jaar met 10 procent zien teruglopen door het wegvallen van evenementen en alle onzekerheden aan het begin van het jaar. De omzet kwam uit op zo'n 168 miljoen euro, tegen ongeveer 187 miljoen een jaar eerder, zo laat Ster maandag weten aan NU.nl.

"We hadden juist een veel hogere omzet verwacht met evenementen als het EK en de Olympische Spelen. Maar gezien de dramatische terugval na de uitbraak van de coronacrisis valt de teruggang nog mee", zegt een woordvoerder van Ster.

Met name in de laatste maanden van het jaar ging het weer wat beter, met een plus in de gezamenlijke opbrengsten van tv, radio en online. De nieuwe lockdown zorgde er wel voor dat een aantal adverteerders zich weer terugtrokken. "Veel winkels die dicht moeten trekken hun campagnes terug, maar het is niet zo schokkend als in het voorjaar."

Vooral online werd in de laatste maanden flink meer geadverteerd; dat segment groeide met 35 procent in inkomsten. Maar de Ster mag sinds dit jaar online geen commerciële reclamezendtijd meer verkopen. Ook met de Top 2000 werd goed 'gescoord'. "Daar werd een derde meer omzet behaald ten opzichte van de jaren ervoor. Het is een heel mooi platform met veel luisteraars."

Als gevolg van de coronacrisis zijn we wel meer tv gaan kijken, zo'n kwartier meer per dag. Maar de Ster ziet verder geen opvallende veranderingen in op welke momenten de adverteerders de consument willen bereiken. "Er is bijvoorbeeld niet meer zendtijd ingekocht overdag."

'Hopen dat de evenementen dit jaar wel doorgaan'

Sommige branches, zoals reisorganisaties, zijn afgelopen jaar logischerwijs veel afwezig geweest op het reclametoneel. In de laatste maanden van het jaar zag Ster vooral de "usuals suspects" veel adverteren. "Zoals de supermarkten, de zorgverzekeraars en de energiebranche. We zien verder dat sommige partijen weer zijn opgestaan, zoals de verkopers van voedingssupplementen", aldus de woordvoerder van Ster.

Het nieuwe jaar is qua reclame goed begonnen. "En we verwachten en hopen dat de evenementen die vorig jaar niet doorgingen, dit jaar wel doorgaan."