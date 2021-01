Nu de scholen langer dicht blijven, wordt de situatie voor thuiswerkende ouders onhoudbaar en moet er een coronaverlof komen, zegt werkgeversvereniging AWVN maandag tegen NU.nl. Ook werknemers die juist naar hun werk moeten, maar dat niet mogen omdat ze in quarantaine zitten, zouden daar een beroep op moeten kunnen doen.

Hoe precies invulling aan het verlof gegeven moet worden, is een kwestie van maatwerk, stelt de AWVN. "Daarin zijn allerlei variaties mogelijk. Maar er moet nu wel iets gebeuren", aldus een woordvoerder.

Het thuiswerken combineren met het lesgeven van kinderen leidt volgens de AWVN in toenemende mate tot stress en spanning bij de werknemers. "Nu de scholen langer dicht blijven, is duidelijk dat dit probleem zich niet vanzelf oplost. Deze week zijn er gesprekken tussen de vakbonden, werkgevers en de overheid over een vorm van verlof."

Volgens de werkgevers moeten dat nadrukkelijk boven op de "kerstboom aan verloven" komen die er al is. "Zoals zorgverlof, calamiteitenverlof en gewoon verlof natuurlijk." Wanneer er niets geregeld wordt, leidt de huidige situatie op termijn ook tot extra ziekteverzuim, denkt de AWVN. "Dat ligt wel voor de hand. Het is een kwestie van tijd voordat spanning en stress leiden tot ziekteverzuim."

Als werknemers verlof opnemen, kunnen ze natuurlijk ook niet werken. "Maar dan is het wel plooibaar. Dan kan er gekeken worden naar op welke tijden mensen wel of niet kunnen werken. Zo is het niet handig om in de ochtend te vergaderen als een kind dan ook aan de ouder loopt te trekken." Vrije uren in combinatie met andere werktijden zou dan soelaas kunnen bieden, denkt de werkgeversvereniging.

Coronaverlof ook voor werknemers in quarantaine

Het coronaverlof moet wat de werkgevers betreft ook gelden voor quarantainegevallen. "Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die wel naar hun werk moeten om dat te kunnen doen. Maar in toenemende mate kunnen ze niet komen, omdat ze corona hebben of in contact zijn geweest met iemand die dat heeft."

In zulke gevallen mogen de werknemers zich niet ziek melden, dat mag alleen als je echt ziek bent en dan draait de werkgever voor de kosten op. "Of mensen moeten verlof opnemen." Maar wie moet er uiteindelijk betalen voor het gewenste coronaverlof? "De vraag is of de overheid hieraan kan bijdragen in het kader van het crisismanagement", stelt de woordvoerder van de AWVN.