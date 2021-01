De nieuwe coronamaatregelen in veel EU-landen zitten een verder herstel van de export in de weg, blijkt uit maandelijks onderzoek van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Van de exporterende bedrijven heeft 52 procent in de bedrijfsvoering last van de coronacrisis.

"Als er al sprake was van een licht herstel in de maanden voor december, is dat voordeel weer deels tenietgedaan door alle COVID-19-maatregelen in grote delen van de EU en andere delen van de wereld", zegt directeur Bart Jan Koopman van evofenedex. Het verwachte herstel schuift volgens hem steeds wat naar achteren. De verwachting is nu dat het pas in de tweede helft van het jaar weer echt beter zal gaan.

Vrachtvervoerders over de weg en over zee zeggen dat ze vaak met verstoringen te maken hebben. Naast de huidige lockdowns speelt ook de Brexit hierbij een rol. Volgens het onderzoek is er ook een gebrek aan containers op de juiste locaties en kampen de bedrijven met forse prijsverhogingen.

De omzet van de exporterende bedrijven lag in december 21 procent lager vergeleken met een jaar geleden. Dit cijfer is volgens de onderzoekers in de laatste maanden van het jaar min of meer stabiel gebleven.