Het percentage flexwerkers dat geldzorgen heeft is door de coronacrisis opgelopen van 36 procent vorig jaar zomer tot 43 procent nu. Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek (pdf) van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van het platform Wijzer in geldzaken.

Volgens het onderzoek komt dat vooral doordat flexwerkers in vergelijking tot werknemers met een vast contract vaker te maken hebben met inkomstenterugval als gevolg van urenverlies. Bovendien kan deze groep lang niet altijd terugvallen op financiële buffers.

"Het is dus belangrijk om de groepen die niet zelf op zoek gaan naar hulp, actief te benaderen en te wijzen op de hulp die voorhanden is", zegt hoofd van Wijzer in geldzaken Olaf Simonse.

"Uit een eerdere literatuurstudie van vlak vóór de coronacrisis weten we ook dat juist de groep werkende armen, in tegenstelling tot mensen met een uitkering, niet goed in beeld is bij gemeenten. Zij worden minder goed bereikt door gemeentelijke ondersteuning."

'Overheidssteun voor mkb grotendeels one-size-fits-all'

Vrijdag vroegen SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken en Deloitte al aandacht voor het tijdig ondersteunen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met (beginnende) financiële problemen.

Uit onderzoek van accountantskantoor Deloitte in opdracht van platform SchuldenlabNL blijkt dat er geen centraal hulppunt is waar mkb'ers aan de bel kunnen trekken als ze financiële problemen hebben.

Mkb-ondernemers zijn onvoldoende op de hoogte van "een groot deel van de alternatieve financieringsvormen", staat in het onderzoeksrapport. Maar "als ze hulp zoeken, komen ondernemers terecht in een versnipperd landschap van partijen met conflicterende belangen", aldus Deloitte. Er is geen centraal hulppunt waar zij terecht kunnen met financiële problemen wanneer de bank geen mogelijkheden meer biedt.

'Steun niet toereikend om financiële drama's te voorkomen'

In de coronacrisis is "overheidssteun grotendeels one-size-fits-all en het komt niet altijd op de goede plek terecht", staat in het Deloitte-onderzoek. De vele steunmaatregelen van de overheid zijn daarom lang niet toereikend om financiële drama's bij mkb'ers te voorkomen.

Daarbij komt dat ondernemers de neiging hebben om te laat aan de bel te trekken vanwege onderschatting van de problemen en schaamte, aldus het onderzoeksrapport.