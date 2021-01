De Amerikaanse datingapp Bumble, waarop vrouwen de eerste stap zetten, gaat naar de beurs in New York. Het bedrijf heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Bronnen hadden vorige maand al gemeld dat Bumble plannen had voor een sprong naar de aandelenmarkt.

De datingapp, die ook in Nederland wordt gebruikt, zegt in die aanvraag dat het 100 miljoen dollar (bijna 83 miljoen euro) op wil halen met de aandelenverkoop, hoewel dat bedrag waarschijnlijk zal veranderen. De waardering van Bumble, dat in handen is van investeerder Blackstone, zou tussen de 6 en 8 miljard dollar moeten liggen.

De beursgang moet naar verluidt in februari plaatsvinden, ergens rond Valentijnsdag. Het bedrijf heeft zakenbanken als Goldman Sachs en Morgan Stanley ingeschakeld om de stap naar Wall Street te begeleiden. Het beurssymbool voor Bumble op de technologiebeurs Nasdaq wordt 'BMBL'.

De app werd in 2014 begonnen door Whitney Wolfe Herd, een medeoprichter van datingapp Tinder. Zij is nog altijd de topvrouw van Bumble. Volgens de app waren er in het derde kwartaal van vorig jaar 42 miljoen maandelijks actieve gebruikers.