Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire moeten een deel van de compensatie die ze ontvangen, weer afdragen aan de Belastingdienst. Dat meldt de belangenvereniging voor bewindvoerders in de schuldsanering (BBW) aan dagblad Trouw. De vereniging is uit irritatie hierover uit het overleg met de Belastingdienst gestapt.

De Belastingdienst heeft enkele tienduizenden ouders jarenlang onterecht gezien als mensen die met toeslagen hebben gefraudeerd. Dit leidde voor hen tot grote persoonlijk en financiële problemen. Velen kampen nog steeds met schulden, onder meer aan de Belastingdienst.

Inmiddels heeft het kabinet toegezegd dat de gedupeerden een compensatie krijgen van minimaal 30.000 euro. Echter, de Belastingdienst eist nu van de gedupeerden dat zij een deel van deze compensatie gebruiken om hun schuld aan de dienst af te lossen.

De BBW was tot voor kort met de Belastingdienst in gesprek over een compensatieregeling, maar is nu uit dit overleg gestapt. De vereniging is het niet eens met de keuze van de Belastingdienst om de compensatie op te eisen.

De vereniging heeft een brief geschreven aan de dienst, waarin het haar bezwaren kenbaar heeft gemaakt. "BBW heeft meermaals haar bezwaren kenbaar gemaakt en heeft de Belastingdienst, de overheid en andere commissieleden willen behoeden voor de huidige desastreuze plannen, maar krijgt geen enkel gehoor. BBW steunt de voorgestelde regeling niet."

Belastingdienst krijgt voorrang bij aflossen schulden

Weliswaar heeft de dienst voorgesteld om de eerste 10.000 euro compensatie niet op te eisen, maar het overige deel moeten de ouders wel gebruiken om hun schuld aan de Belastingdienst af te lossen. De dienst kan dat eisen, omdat het voorrang krijgt als mensen hun schulden gaan afbetalen.

Het maakt volgens de BBW weinig verschil dat de dienst die eerste 10.000 euro niet opeist. Dit omdat dat geld dan waarschijnlijk naar andere schuldeisers gaat.

Het nieuws komt naar buiten op dezelfde dag dat het kabinet besloten heeft om af te treden vanwege de affaire. Een dag eerder besloot PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher al om vanwege zijn rol in de affaire zich niet langer verkiesbaar te stellen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.