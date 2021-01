In het derde kwartaal van 2020 waren nieuwbouwwoningen gemiddeld 10 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in ruim een jaar, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

De prijs van bestaande koopwoningen steeg in het derde kwartaal iets minder hard, met 8,1 procent. In totaal werden in het derde kwartaal 7.087 nieuwbouwwoningen verkocht, 21,8 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Ook in de eerste twee kwartalen van 2020 werden meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in de eerste twee kwartalen van 2019.

Hoewel er absoluut gezien meer bestaande koopwoningen werden verkocht, was de groei in de verkoop van het aantal nieuwbouwwoningen wel sterker dan de groei in de verkoop van de bestaande woningen.

De huizenprijzen in Nederland stegen in het derde kwartaal harder dan gemiddeld in Europa. In dat kwartaal waren de huizenprijzen in Europa gemiddeld 5,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl de prijzen van nieuwbouw en bestaande bouw samen met 8,3 procent stegen. In Luxemburg stegen de prijzen met 13,6 procent het hardst en alleen in Cyprus en Ierland daalden de huizenprijzen.