Het Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) heeft toestemming gegeven voor het hervatten van de werkzaamheden in Duitse wateren aan de gaspijplijn Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland. De vorige vergunning was eind mei verlopen.

De pijpleiding is al voor het grootste deel klaar, maar er is nog steeds veel gesteggel over. De werkzaamheden op het Deense eiland Bornholm hebben zelfs ongeveer een jaar stilgelegen nadat de Zwitserse eigenaar van twee bouwschepen het werk onder Amerikaanse druk had neergelegd. Onlangs werden bepaalde bouwwerkzaamheden wel al hervat.

De Verenigde Staten zijn tegen de pijpleiding, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Washington dreigt ook voortdurend met sancties voor ondernemingen die meewerken aan de aanleg. Bij Nord Stream 2 zijn naast het Russische `Gazprom veel bedrijven betrokken, waaronder olie- en gasconcern Shell, het Oostenrijkse OMV en ENGIE uit Frankrijk.

Ook Europese landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. De Duitse regering stelt juist dat de gaspijplijn voor een directe en zekere energietoevoer zorgt. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld. De pijplijn loopt parallel aan de bestaande Nord Stream.

Tegen het besluit van het BSH kan nog beroep worden aangetekend, bijvoorbeeld door milieugroeperingen.