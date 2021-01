Winkelketens hebben het door de coronamaatregelen zwaar en een aantal ketens betaalt daarom sinds het begin van de lockdown geen of minder huur. In sommige gevallen gaat dat niet in overleg met de verhuurder, waardoor er conflicten ontstaan, meldt Het Financieele Dagblad vrijdag na een rondgang.

Onder meer Blokker, Wibra en schoenenketen Omoda betalen volgens de rondgang van de krant nog maar de helft van de huur. Daarmee volgen de winkelketens de lijn van brancheorganisatie INretail, die ervoor pleit om de financiële lasten van de lockdown te verdelen tussen winkelketens en hun zakenpartners.

De stap om minder huur te betalen, wordt niet altijd in goed overleg genomen. Zo zegt een anonieme huurbaas tegen Het Financieele Dagblad dat hij de harde opstelling en het gebrek aan dialoog bij sommige ketens laakt.

Winkelketens zeggen op hun beurt dat ze nauwelijks een keuze hebben. "Sommige verhuurders zijn gewoon ijskoud", zegt Wibra-directeur Bas Duijsens tegen de krant. "We hebben het hartstikke lastig. Het enige dat we kunnen doen, is bidden dat er snel iets meer mogelijk is, zoals essentiële producten verkopen of producten laten afhalen."

De operationeel directeur van Omoda zegt dat veel bedrijven het zonder deze maatregel niet zullen redden.