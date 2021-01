Er zijn vorig jaar in Nederland, ondanks de coronacrisis, 78.312 bedrijven bij gekomen ten opzichte van een jaar eerder. Aan het begin van dit jaar stonden bijna 2.080.000 ondernemingen geregistreerd in het handelsregister, een toename van 4 procent. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) vrijdag op basis van haar Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek.

Wel was de stijging kleiner dan in 2019, schrijft de KVK. Er waren iets meer starters dan een jaar eerder, maar veel meer ondernemers besloten hun bedrijf stop te zetten.

In totaal stopten ruim 20 procent meer ondernemers dan in 2019: in totaal 159.041. Tegelijkertijd waren er 3 procent meer starters dan een jaar eerder, waarmee het aantal nieuwe ondernemingen op 236.589 uitkwam. Ook het aantal faillietverklaringen was opvallend: dat nam met 15 procent af. Daarbij spelen de steunpakketten van de overheid mogelijk een rol.

Het percentage vrouwelijke ondernemers steeg minimaal en kwam uit op 37 procent. Ondernemers zijn gemiddeld 46 jaar oud, maar starters zijn gemiddeld 34 jaar oud. Het percentage starters dat niet in Nederland is geboren, ligt op 23; onder alle ondernemers is dat 16 procent.

Er waren met name meer starters in de detailhandel, terwijl de de stoppers vooral in de zakelijke diensten, ICT en media actief waren. In Gelderland was het aantal stoppers bovengemiddeld.