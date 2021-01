De Amerikaanse president elect Joe Biden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een groot coronasteunpakket ter waarde van ruim 1.900 miljard dollar (bijna 1.600 miljard euro) aangekondigd. Het pakket is bedoeld om de economie van de Verenigde Staten te stimuleren en de coronapandemie te bestrijden, meldde Biden tijdens een toespraak in de Amerikaanse staat Delaware.

Het overgrote deel van het steunpakket (1.000 miljard dollar) is direct bedoeld voor de inwoners. Dat geld wordt gebruikt om de corona-uitkeringen met zo'n 1.400 dollar te verhogen tot 2.000 dollar (Amerikanen krijgen nu 600 dollar). Ook wil Biden het federale minimumloon verhogen tot 15 dollar.

Daarnaast gaat een deel naar de ondersteuning van kleine bedrijven en lokale overheden die hard zijn getroffen door de gevolgen van de pandemie. Ook wordt 415 miljard dollar (341 miljard euro) uitgetrokken voor de directe bestrijding van het coronavirus, zoals uitgebreide testprogramma's en de distributie van vaccins.

Biden wil het steunpakket na zijn inauguratie zo snel mogelijk laten goedkeuren door het Congres. Daar hebben de Democraten vanaf het einde van deze maand de meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. De verwachting is dan ook dat de goedkeuring er zal komen.

Biden wil nog meer steunpakketten

Dit steunpakket is volgens het team rond Biden pas het begin. Hij is van plan om de komende weken met extra steunpakketten te komen.

De coronapandemie heeft miljoenen banen gekost in de VS. Volgens de aankomende president zijn ingrijpende en grote steunpakketten nodig om economische tegenslagen op de lange termijn op te vangen. Onder de vertrekkende president Donald Trump werden eerder al twee andere steunpakketten goedgekeurd.

In de Verenigde Staten overleden al 388.000 mensen aan de gevolgen van het virus. Meer dan 23,2 miljoen mensen raakten besmet.