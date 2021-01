De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in zeventig gevallen aangifte gedaan van misbruik van de coronaregeling die ondernemers helpt hun vaste lasten te blijven betalen. Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) donderdag.

Keijzer meldde eerder al dat zij signalen had ontvangen van misbruik van deze Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). "Wie misbruik maakt van steunmaatregelen moet zich schamen", zegt zij. "Ik doe er alles aan om dit te voorkomen en ik schrik er niet voor terug om aangifte te laten doen bij het OM als daar reden voor is."

Sinds de regeling werd opengesteld zijn bijna 110.000 aanvragen gedaan waarvan er 96.000 zijn toegekend. Om ondernemers die door de coronacrisis veel omzet mislopen snel te kunnen helpen, is gekozen voor een grotendeels geautomatiseerde verwerking van aanvragen. Keerzijde is wel dat het risico op misbruik groter is.

RVO heeft in totaal 481 gevallen ontdekt waarin mogelijk sprake is van misbruik. In overleg met de fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie is besloten in zeventig zaken over te gaan tot aangifte. RVO werkt samen met banken om onterecht uitgekeerde subsidies terug te vorderen.