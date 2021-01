Door de extra douaneformaliteiten nemen vertragingen bij het goederentransport toe. Transport en Logistiek Nederland (TLN) zegt daarom dat het belangrijk is dat die problemen zo snel mogelijk worden aangepakt, omdat het goederenvolume nu nog relatief laag ligt en er nog geen grote drukte aan de grens is.

De problemen door ingewikkelde grensformaliteiten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie door de Brexit nemen de laatste tijd toe. Het grote Duitse logistieke bedrijf DB Schenker zet leveringen aan het Verenigd Koninkrijk nu zelfs tijdelijk stop om de grensprocedures beter te stroomlijnen. Veel bedrijven hebben de douanepapieren onvolledig of onjuist ingevuld, aldus DB Schenker.

"We moeten daarom nu alles op alles zetten om deze groeipijnen op te lossen, voordat het drukker wordt en de problemen alleen maar zullen toenemen", zegt een woordvoerder van TLN.

Volgens de brancheorganisatie lijken vooral Britse bedrijven minder goed voorbereid te zijn op de nieuwe douaneformaliteiten, omdat zij later met hun voorbereidingen voor de Brexit zijn begonnen. Zo zijn er sinds 1 januari vele ladingen aan Schotse vis aan de grens met de EU geweigerd.

Britse regering overweegt compensatie voor vertragingen

Volgens de Britse minister van Milieu en Voedselvoorziening, George Eustice, is er inderdaad sprake van aanloopproblemen. Zijn medewerkers hebben inmiddels met hun tegenhangers in Nederland, Frankrijk en Ierland over het onderwerp gesproken, zei Eustice donderdag.

Een woordvoerder van premier Boris Johnson zei dat de regering overweegt om de getroffen bedrijven te gaan compenseren voor de geleden schade als gevolg van de vertragingen bij de grens.

'Aanloopproblemen door onwennigheid'

Ook evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven in Nederland, ziet dat er toenemende problemen zijn met de douaneformaliteiten. De organisatie spreekt van "aanloopproblemen door onwennigheid", met name aan Britse zijde.

Evofenedex vindt ook dat de zaken nu zo snel mogelijk moeten worden aangepakt voordat de drukte aan de Britse grens toeneemt. "We zijn druk bezig om onze achterban zo goed mogelijk te informeren en te zorgen dat de puntjes op de i worden gezet", aldus een woordvoerder.

Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten al jaren te zeggen dat voorbereidingen moesten worden getroffen voor de extra grensformaliteiten door de Brexit. Het Havenbedrijf hoopt dat het gaat om tijdelijke "gewenningsproblemen" die naar verloop van tijd opgelost zullen worden. Er zijn volgens de Rotterdamse haven geluiden dat met name Britse exporteurs naar de EU het douanepapierwerk geregeld niet op orde hebben.