Reisorganisaties TUI Nederland en Corendon moeten gezamenlijk nog een paar duizend vakanties afblazen na de oproep van het kabinet om tot en met eind maart niet op vakantie te gaan. Dat zeggen woordvoerders van beide organisaties desgevraagd tegen NU.nl.

Bij TUI gaat het om duizenden boekingen, bij Corendon om een paar honderd. Het gaat om vakantiereizen naar Curaçao, Bonaire en de Canarische Eilanden. Die gebieden gingen als laatste op 'oranje'.

Corendon-CEO Steven van der Heijden denkt dat vakanties tot het begin van de zomer niet meer aan de orde zijn. "Daar moeten we ons maar mee verzoenen. Als er zelfs gesproken wordt over een avondklok is het een utopie om te denken dat reizen op korte termijn weer mogelijk is."

Corendon heeft alle reizen tot en met eind maart nu geschrapt, TUI annuleert al geboekte reizen pas zo'n twee weken voor de geplande vertrekdatum. "We bekijken de situatie steeds van week tot week omdat dingen kunnen veranderen", zegt een woordvoerder. "Nieuwe reizen bieden we voorlopig niet aan."

Vakantiegangers die hun reis voor 31 december hebben geboekt kunnen omboeken of krijgen een voucher. Wie daarna heeft geboekt, krijgt in het geval dat de reis geannuleerd wordt zijn geld terug.