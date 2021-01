Dagelijks komen gemiddeld 460 reizigers vanuit verschillende luchthavens in het Verenigd Koninkrijk (VK) naar Nederland. Dat zegt een woordvoerder van Schiphol donderdag desgevraagd tegen NU.nl, uitgaande van de cijfers van de afgelopen week.

In totaal reisden afgelopen week dagelijks bijna drieduizend reizigers via Schiphol van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel daarvan reist via Schiphol en komt dus uit een ander land, of gaat door naar een ander land.

In de Tweede Kamer gaan stemmen op om vluchten vanuit het VK aan te pakken. Het kabinet is op dit moment geen voorstander van een vliegverbod.

Vanaf Schiphol vonden afgelopen week gemiddeld dertig vluchten plaats naar luchthavens in het VK en ongeveer eenzelfde aantal de andere kant op. Vanuit het VK kwamen daarmee dagelijks gemiddeld 460 passagiers aan die Amsterdam als eindbestemming hadden.

Ongeveer tweeduizend overstappers op Schiphol van en naar VK

Gemiddeld driehonderd reizigers vlogen van Schiphol naar luchthavens aan de andere kant van het Kanaal. "Ongeveer tweeduizend reizigers hebben een overstap op Schiphol van of naar het Verenigd Koninkrijk", aldus de woordvoerder.

Vorig jaar ging het in dezelfde periode nog om bijna 25.000 passagiers die tussen Schiphol en het VK reisden. KLM voert verreweg de meeste vluchten uit tussen Schiphol en het VK.

In december, toen de Britse variant van het coronavirus voor het eerst de kop opstak, werd wel een vliegverbod ingevoerd. Dat gold tot 1 januari.