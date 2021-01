Primark heeft de verkoop in het laatste kwartaal van 2020 met 30 procent zien dalen, zo meldt het Britse moederbedrijf Associated British Foods donderdag. Vooral de vestigingen in stadscentra, die normaal gesproken veel forenzen en toeristen over de vloer krijgen, hadden het zwaar.

Gedurende de periode, die op 2 januari eindigde, draaide Primark een omzet van 2,03 miljard pond (2,28 miljard euro), terwijl dat in dezelfde periode een jaar eerder nog 2,9 miljard pond was.

Inmiddels zijn 305 van de in totaal 389 filialen wereldwijd gesloten. Daaronder zijn ook de twintig vestigingen van Primark in Nederland.

De sluiting zal halverwege het gebroken boekjaar eind februari naar verwachting resulteren in 1,05 miljard pond (zo'n 1,18 miljard euro) aan gemiste verkopen voor Primark.

Indien de winkels nog tot eind maart gesloten moeten blijven, komt er mogelijk nog 800 miljoen pond (898 miljoen euro) aan gemiste inkomsten bovenop. De eerdere aanname was dat de winkelketen 650 miljoen pond (bijna 730 miljoen euro) zou mislopen.

Desondanks wil Primark in het lopende boekjaar nog vijftien nieuwe zaken openen, waaronder een in Nederland.