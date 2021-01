Cao's afgesloten in 2020 bevatten een gemiddelde loonstijging van 2,4 procent. Dat is lager dan de 2,8 procent waarvoor werkgevers en werknemers het jaar ervoor tekenden, meldt werkgeversorganisatie AWVN donderdag.

Het door de coronacrisis gedomineerde 2020 eindigde met 167 cao's die zijn verlopen maar niet werden vernieuwd. "Dat is veel meer dan de ongeveer honderd in gewone cao-jaren", stelt AWVN.

Onder die cao's vallen zo'n 700.000 werknemers die het nieuwe jaar ingaan met de oude arbeidsvoorwaarden. Tegen het eind van 2020 leek het erop dat op cao-gebied nog een inhaalslag gemaakt zou worden, maar de tweede lockdown maakte daar een eind aan.

De afspraken over loonsverhogingen werden naarmate het jaar vorderde steeds soberder. Eind 2019 was de gemiddelde loonstijging 3,1 procent, afgelopen december was dat teruggelopen tot 1,7 procent.