De Duitse economie kreeg afgelopen jaar een klap te verwerken van -5 procent. Onder meer de industrie en dienstensector hadden het zwaar, waarbij de coronacrisis de boosdoener was. Dat blijkt uit voorlopige data die het Duitse statistiekbureau Destatis donderdag publiceerde. Het was voor het eerst in tien jaar dat de Duitse economie kromp.

De industrie van Europa's grootste economie fabriceerde 10,4 procent minder. De sluiting van autofabrieken in het voorjaar heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Ook de dienstensector, waaronder horecabedrijven, had flink minder inkomsten. Daar stond tegenover dat de online winkels het juist goed deden.

De Duitse economie kromp voor het laatst in 2009. Toen was de daling zelfs nog groter, met een min van 5,7 procent, als gevolg van de kredietcrisis. Sinds dat jaar kenden de oosterburen een periode van tien jaar aaneengesloten groei.

Cijfers over de Nederlandse economie zijn er nog niet. Die worden op 16 februari bekendgemaakt.