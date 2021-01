Norwegian Air, de luchtvaartmaatschappij die bekendheid verwierf met het aanbieden van goedkope vluchten tussen Europa en de VS, stopt met de langeafstandsvluchten. Dat heeft de noodlijdende maatschappij donderdag bekendgemaakt.

Norwegian is in gesprek met de Noorse overheid over staatssteun, ook al werd dit eerder afgewezen. De maatschappij denkt nog een kans te maken met een nieuwe focus, op vluchten op de korte afstand.

Vandaag de dag vliegt de maatschappij nog maar met zes vliegtuigen, van de 140. In de toekomst wil Norwegian nog maar vijftig toestellen overhouden om regionale vluchten mee uit te voeren.

Norwegian vloog ook vanaf Amsterdam naar New York, met ticketprijzen die ver onder het niveau van die van de gevestigde luchtvaartmaatschappijen lagen. Dat zorgde voor prijsdruk op alle tickets op die route.