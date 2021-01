De huurprijzen voor woningen in de vrije sector zijn in het laatste kwartaal van afgelopen jaar gedaald met 3,7 procent. Een dergelijke afname is niet voorgekomen sinds het laatste kwartaal van 2012. Dat blijkt uit de Huurmonitor van woningplatform Pararius. Vooral in Amsterdam daalden de huren hard.

Nieuwe bewoners van huurwoningen betaalden een gemiddelde huurprijs van 16,16 euro per vierkante meter per maand. De daling van 3,7 procent komt na een eerdere afname in het derde kwartaal van 2020, al ging het toen om een bescheiden min van 0,4 procent. In de eerste twee kwartalen van vorig jaar stegen de huren nog wel, zij het minder hard dan in 2019.

Met name bij gemeubileerde woningen ging de prijs omlaag, met gemiddeld 7 procent. Gestoffeerde woningen werden 5,3 procent goedkoper, terwijl kale huurwoningen juist gemiddeld 0,5 procent duurder werden.

Ook als gekeken wordt naar het woningtype zijn er grote verschillen. Zo betaalden nieuwe bewoners van een appartement gemiddeld 17,14 euro per vierkante meter per maand. Dat is 6,2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Eengezinswoningen werden 1,8 procent goedkoper, terwijl vrijstaande huurwoningen juist 3,9 procent duurder werden.

Wegblijven expats is belangrijke reden voor daling huurprijzen

Onder meer het wegblijven van expats is een belangrijke reden voor de lagere huurprijzen. Ook speelt volgens Pararius mee dat particuliere beleggers in het laatste kwartaal van vorig jaar relatief veel woningen hebben gekocht, vooral om de verhoging van overdrachtsbelasting per 2021 voor te zijn. Deze beleggers kopen de woningen om ze te verhuren, waardoor er meer aanbod kwam van huurwoningen, wat de prijs drukt.

Van de vijf grootste steden van Nederland daalden de huurprijzen in Amsterdam in het vierde kwartaal het hardst: -5,8 procent. De daling van de gemiddelde huurprijs van woningen in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven was respectievelijk 4,8, 3,1 en 2,9 procent. In Utrecht bleven de huren nagenoeg gelijk.

Ook buiten de grote steden zijn huurwoningen goedkoper geworden. Zo daalden de prijzen in bijvoorbeeld Zeeland, Friesland en Drenthe, al gingen ze minder hard omlaag dan in Amsterdam en Rotterdam.