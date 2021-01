Nederlandse bierbrouwers verkochten afgelopen jaar 14 procent minder bier. Vooral bij horeca en evenementen kwam de klad erin, met 58 procent minder omzet, zo meldt branchevereniging Bierbrouwers Nederland donderdag. Thuis werd wel meer bier gedronken.

De brouwers verkochten vorig jaar ruim 1 miljard liter bier. Dat was 200 miljoen liter minder dan het jaar ervoor en het kleinste aantal van de afgelopen jaren. Het zal niemand verbazen dat de lockdown hierbij een grote rol speelde. Horecabedrijven moesten in het voorjaar een aantal weken dicht en ook sinds oktober moeten cafés en restaurants de deuren gesloten houden.

Brouwers die panden verhuren aan kroegeigenaren hebben in een aantal gevallen de huren geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. Ook hebben ze bierfusten kosteloos opgehaald en later gratis aangevuld toen de kroegen weer open mochten. Daarnaast vindt overleg plaats met banken over de financiële situatie van de cafés.

Bierbrouwers Nederland verwacht dat de malaise nog wel even aanhoudt, nu het erop lijkt dat de horeca nog een tijdje dicht blijft. Daardoor wordt waarschijnlijk in 2021 ook weer fors minder bier verkocht.

Achter voordeur 5 procent meer bier gedronken

Tegenover de daling in de kroegen, restaurants en evenementen, staat een stijging van het thuisdrinken. Achter de voordeur is 5 procent meer bier gedronken. Dat was echter bij lange niet voldoende om de daling buitenshuis te compenseren.

"We zien pittige maatregelen bij brouwers, zoals reorganisaties en het terugschroeven van de productie met directe gevolgen voor de werkgelegenheid, winstgevendheid en investeringsniveaus", aldus Lucie Wigboldus, directeur van Vereniging Nederlandse Brouwers.

Toch nam het aantal brouwers in Nederland vorig jaar toe, van 787 naar 810. In 2020 zijn 48 brouwers gestopt, maar er kwamen er 71 bij. Ook meldt de brouwersvereniging dat steeds mee bedrijven een webshop openen.