HEMA heeft per direct alle lopende bestellingen tot half april geschrapt bij zijn leveranciers. Het bedrijf verliest door de lockdownmaatregelen zo'n 10 miljoen euro per week en heeft geen ruimte meer om de nieuwe voorraden op te slaan, meldt Trouw op basis van een brief van de directie.

Het gaat om bestellingen die geplaatst zijn bij HEMA's belangrijkste leveranciers in Azië. Volgens het bedrijf is de opschorting noodzakelijk om ook na de coronacrisis nog een "stabiele en solide" relatie met de leveranciers te waarborgen.

Commercieel directeur Trevor Perren schrijf in de brief dat door het thuiswerken de capaciteit voor het verwerken van facturen is afgenomen, ook is er geen ruimte om de nieuwe voorraden op te slaan. De financiële situatie van HEMA wordt niet als reden aangevoerd.

Een woordvoerder meldt aan Trouw dat het bedrijf - ondanks het wekelijkse verlies van 10 miljoen euro - niet snel zal omvallen. "Maar we denken wel na over de vraag: hoe dan? De voorraden van december, onze drukste maand, liggen er grotendeels nog. En nieuwe voorraden laten leveren die de klant niet zullen bereiken is geen goed ondernemerschap."

HEMA heeft al jarenlang te kampen met een zware schuldenlast. Vorig jaar werd het bedrijf door een groep schuldeisers overgenomen van toenmalig eigenaar Marcel Boekhoorn. Daarmee kon de schuldenlast van het bedrijf aanzienlijk worden verminderd. In december werd de retailketen verkocht aan de eigenaren van Jumbo, de familie Van Eerd, en investeringsmaatschappij Parcom.