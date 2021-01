De meubelzaken en keukenwinkels merken voorlopig niets van de lockdown, zelfs niet nu die verlengd is. Doordat consumenten tijdens de coronacrisis juist heel veel nieuwe spullen voor het huis kochten, waren de levertijden fors opgelopen. Daar kan nu een inhaalslag gemaakt worden. Dat betekent ook dat de branche nog niet veel merkt aan de inkomstenkant, zegt bracheorganisatie INretail in gesprek met NU.nl.

"Op het moment dat je een bank koopt, betaal je soms iets aan, maar je betaalt doorgaans pas bij levering." En tussen het moment van kopen en leveren zitten weken, en dat zijn er alleen maar meer geworden de afgelopen periode. "De levertijden waren fors opgelopen", zegt Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist wonen bij INretail.

"Normaal gesproken liggen de levertijden tussen de zes en twaalf weken, maar dat was in veel gevallen langer." Volgens Van der Stelt zullen er voorlopig dan ook geen gaten vallen in de inkomsten van de woonwinkels, waar behalve de keukenzaken ook winkels die bedden, vloeren of gordijnen verkopen toe behoren. "Als we straks acht weken dicht zijn, zal dat wel een keer effect hebben."

Tot en met november van het afgelopen jaar stond de omzet van de woonbranche ruim 17 procent in de plus. "En dat is ten opzichte van 2019, wat ook al een goed jaar was", weet Van der Stelt. Ook de Nederlandse meubelmakers profiteerden van de 'run' op woonwinkels. "Dat heeft ook gezorgd voor een boost van de orderintake", zegt directeur Kees Hoogendijk van branchevereniging van meubelmakers CBM.

Iets minder dan een derde van de meubels in de winkels komt uit fabrieken in eigen land. "De levertijden zijn zeker opgelopen. Dat komt door de toegenomen belangstelling voor het eigen huis, maar ook door het tekort aan vakkrachten." De gedwongen adempauze in het verkoopproces geeft ook de meubelmakers weer wat ruimte. "De levertijden zullen weer wat normaliseren", verwacht Hoogendijk.

Leveringsproblemen met schuim werken door in de matrassen

Er zijn ook leveringsproblemen met sommige producten, signaleert de CBM. "Omdat er tekorten aan bepaalde materialen zijn ontstaan. Dat speelt bijvoorbeeld bij schuim, waardoor er leveringsproblemen zijn met matrassen. Op het moment dat leveringen problematisch worden, bestelt iedereen dubbel zo veel, waardoor het probleem wordt versterkt."

De meubelmakers zien al wel dat het aantal orders terug begint te lopen nu de winkels een paar weken dicht zijn. Hoogendijk kan niet zeggen voor hoelang de makers nog vooruit kunnen. "Dat verschilt ook per bedrijf, we hopen dat er geen gaten vallen uiteindelijk."

De woonspecialist van INretail ziet dat ondernemers wel creatief zijn om hun spullen toch aan de man te kunnen brengen. "Met inachtneming van de regels worden meer huisbezoeken gepland, zeker bij de verkoop van keukens, want die zijn toch noodzakelijk voor mensen. Maar we zien ook QR-codes op de ruiten van winkels zodat mensen datgene wat ze in de etalage zien meteen online kunnen kopen."

Gesprekken met verkopers kunnen ook online plaatsvinden, en met de webcam kan een rondje door de showroom worden gemaakt. Van der Stelt verwacht dat vooral de verkoop van de 'adviesgevoelige producten' en de dure spullen stokt. "Een dure bank, daar wil je toch op zitten voordat je die koopt."