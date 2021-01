Het aantal betalingen aan de kassa kwam vorig jaar uit op 6,2 miljard. Dat was 12 procent minder dan de ruim zeven miljard transacties van het jaar ervoor, blijkt woensdag uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. Het aantal online aankopen schoot juist de hoogte in.

Door de verschillende contactbeperkende maatregelen stonden we in 2020 minder vaak aan de kassa. Vooral betalen met contant geld deden we steeds minder. Waar in 2019 nog 30 procent van de transacties aan de kassa met cash werd betaald, was dat vorig jaar nog maar 20 procent.

Pinnen - en dan met name contactloos betalen - deden Nederlanders dan weer wél vaker, maar dan vooral in de periodes waarin winkels en horeca open waren. Zo lag in de eerste twee maanden van vorig jaar, toen nog geen sprake was van een pandemie, het aantal pinbetalingen 18 procent hoger dan in dezelfde periode van 2019. In augustus werd 16 procent vaker met pin betaald.

Daar tegenover stonden de lockdownperiodes. Zo duikelde in april het aantal betalingen met 10 procent en in december - toen de strengere lockdownregels van kracht werden - was het zelfs 18 procent lager. Al met al kwam het totale aantal pinbetalingen vorig jaar 3,3 procent hoger uit dan het jaar ervoor.

Zoals eerder al duidelijk werd, was 2020 een uitermate goed jaar voor webwinkels. Een overzicht van alle online aankopen heeft Betaalvereniging Nederland niet, maar de data van iDEAL geven volgens de vereniging wel een redelijk accuraat beeld, omdat deze betaaldienst 69 procent van de transacties bij webwinkels verwerkt.

Vorig jaar heeft iDEAL in Nederland 890 miljoen online betalingen afgehandeld. Dat zijn er 223 miljoen meer dan twee jaar geleden. De omzet van die betalingen was vorig jaar 70 miljard euro. Dat was fors meer dan het jaar ervoor, toen de teller bleef steken op ongeveer 53 miljard euro.