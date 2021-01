De Europese voedselautoriteit EFSA heeft meelwormen als eerste insect goedgekeurd om door menselijk voedsel vermengd te worden. Dat is woensdag bekendgemaakt. De beestjes kunnen gebruikt worden als smaakmaker voor curry's of als bloem voor het maken van pasta, koekjes en brood.

Ondanks wat de naam doet vermoeden, zijn meelwormen geen echte wormen maar larven van de meeltor. Ze worden al gebruikt in diervoeding.

Meelwormen zijn rijk aan proteïnen, vetten en vezels. De komende jaren zullen naar alle waarschijnlijkheid meer insecten worden goedgekeurd voor menselijke consumptie.

Sinds 2018 heeft de European Food Safety Agency (EFSA) richtlijnen voor zogeheten 'novel foods', waarbij onderzocht wordt of andere dan traditionele voedingsmiddelen geschikt zijn voor consumptie.

Vooral voor toepassingen van eetbare insecten is grote belangstelling. In ander delen van de wereld maken die al langer deel uit van het menu. De Europese Commissie moet het besluit van de voedselautoriteit nog ratificeren en dan kunnen we aan de meelwormen.