Automobilisten in de omgeving van Amsterdam en Leiden profiteerden vorig jaar het meest van de verminderde drukte op de weg, blijkt uit cijfers die TomTom woensdag heeft gepubliceerd. Ook in en rond Arnhem en Utrecht liepen autorijders flink minder vertraging op in vergelijking met 2019. In en rond Apeldoorn en Almere was er nauwelijks verschil.

TomTom houdt al jaren bij hoe druk het is op de wegen, zowel in Nederland als wereldwijd. De producent van navigatieapparatuur kijkt daarbij naar 416 steden in bijna zestig verschillende landen. Daar staan ook zeventien steden in Nederland tussen.

Daaruit komt naar voren dat in ons land de drukte in de omgeving van Leiden het meest terugliep: met 9 procent. Amsterdam komt op de tweede plaats, met een afname van 8 procent.

Hoewel het in en rond Haarlem vorig jaar 2 procent minder druk was dan in het jaar ervoor, was het toch de stad waar automobilisten de meeste vertraging opliepen. Gemiddeld leidde de drukte ertoe dat je 25 procent langer onderweg was dan wanneer er geen sprake zou zijn van filevorming. Den Haag volgde met een reistijd die gemiddeld 24 procent langer was. Almere deed het het best, met een vertraging van gemiddeld 10 procent.

Moskou is 's werelds drukste stad

Wereldwijd is de Russische hoofdstad Moskou de plek waar automobilisten de meeste vertraging hebben, gevolgd door Mumbai (India) en Bogota (Colombia). Van de 416 onderzochte steden zagen 387 de drukte dalen. In slechts dertien steden werd het drukker, vooral in Oost-Azië en Turkije. Ook het Belgische Leuven staat erbij, als enige West-Europese stad.

Volgens TomTom was 2020 duidelijk anders dan de jaren daarvoor. Negen jaar lang werd het wereldwijd alleen maar drukker, maar afgelopen jaar zorgde juist voor een daling van de drukte wereldwijd, van 21 procent. "Vorig jaar zagen we een heel ander beeld dan daarvoor. Door lockdowns en gesloten grenzen veranderde het verkeer. En zeer snel", aldus de onderzoekers in een toelichting.

Toch waarschuwt het bedrijf dat deze verandering wellicht niet permanent is. Het is zeker mogelijk dat de drukte snel weer toeneemt. Daarom is het volgens TomTom van belang dat onder anderen beleidsmakers, automobilisten en werkgevers actie ondernemen om ervoor te zorgen dat het ook op lange termijn rustiger blijft op de wegen.