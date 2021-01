Vliegtuigbouwer Boeing leverde afgelopen jaar 157 toestellen af aan zijn klanten. Dat was 59 procent minder dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers die het Amerikaanse bedrijf dinsdag heeft gepubliceerd. Onder meer de problemen met de 737 MAX zorgden voor fors minder leveringen. Daarnaast heeft het bedrijf last van de malaise in de luchtvaartsector door de coronacrisis.

In 2018 en 2019 crashten twee toestellen van het type 737 MAX kort achter elkaar. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Alle toestellen van dit type moesten vanaf toen aan de grond blijven, totdat de problemen verholpen zouden zijn.

Daardoor liep het aantal bestellingen snel terug, waar Boeing ook in 2020 nog last van had. In totaal heeft het bedrijf afgelopen jaar 43 toestellen van de 737-reeks geleverd. Het merendeel daarvan (31) werd in het laatste kwartaal gebouwd. Ter vergelijking, twee jaar geleden zijn er nog 127 van geleverd. Het gaat bij de genoemde aantallen niet alleen om de 737 MAX; ook andere 737-typen zijn nog in productie.

Niet alleen de MAX is minder geleverd in het voorbije jaar, ook bij de andere type toestellen is de klad erin gekomen. Boeing geeft hiervoor geen oorzaak, maar het lijkt logisch dat de reisbeperkingen die wereldwijd van kracht zijn vanwege de COVID-19-pandemie een rol spelen. Luchtvaartmaatschappijen hebben daardoor gedurende het jaar minder vliegtuigen besteld.