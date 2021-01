Visa heeft besloten de geplande overname van het techbedrijf Plaid stop te zetten, omdat de Amerikaanse overheid de deal wilde blokkeren. Dat melden beide bedrijven in een gezamenlijke verklaring. Met de overname zou een bedrag van 5,3 miljard dollar (zo'n 4,3 miljard euro) gemoeid zijn.

In januari vorig jaar kondigde creditcardmaatschappij Visa aan dat het Plaid wilde overnemen. Laatstgenoemde is gespecialiseerd in financiële technologie, waarbij bankrekeningen gekoppeld worden aan apps. Met de aankoop wilde Visa profiteren van de sterk groeiende fintechmarkt.

De Amerikaanse autoriteiten vinden echter dat Visa al te veel marktmacht heeft en door de overname zou dat alleen maar worden versterkt. Er is zelfs gedreigd met een rechtszaak.

Visa zegt dat het die zaak met vertrouwen tegemoet zou hebben gezien. "We zijn ervan overtuigd dat we de rechtszaak gewonnen zouden hebben, omdat de activiteiten van Plaid aanvullend zijn op die van ons, in plaats van concurrerend", aldus topman Al Kelly. Desondanks heeft het bedrijf besloten de overname niet door te zetten.