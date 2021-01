Just Eat Takeaway bezorgde in het laatste kwartaal van afgelopen jaar bijna 180 miljoen maaltijden. Dat was maar liefst 57 procent meer dan het jaar ervoor, meldt het bedrijf woensdag. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk groeide het Thuisbezorgd-moederbedrijf hard.

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf heeft al vrijwel het gehele jaar de wind in de zeilen, onder meer ingegeven door de contactbeperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Veel mensen besluiten daardoor om een maaltijd online te bestellen. De totale opbrengsten kwamen in het vierde kwartaal uit op zo'n 4 miljard euro. Dat was 64 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Nederland verwerkte Just Eat Takeaway in het vierde kwartaal veertien miljoen bestellingen, wat een stijging betekende van 39 procent in vergelijking met dezelfde periode van 2019. De grootste markt is echter het VK. Daar kreeg Just Eat maar liefst 56 miljoen bestellingen te verwerken, een stijging van 58 procent.

Volgens het bedrijf is dat het resultaat van extra investeringen in marketing, meer restaurants die zich hebben aangesloten bij Just Eat Takeaway en een verdere verbetering van het logistieke netwerk.

Over het gehele jaar werden 588,1 miljoen orders geplaatst. Dat waren er 39 procent meer dan in 2019. De totale opbrengsten kwamen uit op 12,9 miljard euro. Het bedrijf meldt in een toelichting de komende tijd te blijven focussen op het winnen van marktaandeel. Dat is belangrijker dan winst, vindt het management.