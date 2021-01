Nu vaststaat dat de huidige lockdown wordt verlengd, kunnen de kappers weer massaal hun klanten bellen om de knip- en kleurafspraken te verzetten. Kappersorganisatie ANKO is dinsdag na de persconferentie van het kabinet vooral zeer teleurgesteld dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan.

"We hadden op meer duidelijkheid over steunmaatregelen gehoopt, we weten nu alleen dat we langer dicht moeten blijven", laat een woordvoerder weten. Volgens de ANKO kan de schade van het afgelopen jaar sowieso niet meer worden goedgemaakt, vooral het wegvallen van de laatste weken in december deed zeer.

"Een kappersbeurt haal je niet in", zegt de woordvoerder. "En een kapper kan ook niet sneller knippen. Bovendien is december traditioneel de beste maand voor kappers." De kappers moesten net als andere contactberoepen, pretparken en veel winkels op 15 december de deuren sluiten.

Het eerste dat de kappers nu zullen doen, is de klanten bellen om de geplande afspraken te verzetten. "Op zich hebben ze wel tijd om te bellen", zegt de woordvoerder van de kappers met een licht cynische ondertoon.

Voor de klanten rest voorlopig niet anders dan doorlopen met het coronakapsel, de uitgroei of de zelf of door de partner aangemeten coupe.

Nu het einde van alle maatregelen dankzij de vaccins in zicht lijkt, vreest de ANKO dat het einde van een aantal kapperszaken ook in zicht is. "Ondernemers kunnen de salarissen, huur of hypotheek niet meer betalen." De systematiek van de regelingen is tot dusver zo dat kappers overal precies achter het net vissen.

Kappersbranche wil een noodfonds

De ANKO pleit dan ook voor een aanpassing van de regelingen, zodat ook kappers ervoor in aanmerking komen en wil een noodfonds. "Dat laatste vooral omdat we de beste weken van het jaar zijn misgelopen en omdat we als sector nu voor de tweede keer aan de beurt zijn." In de laatste weken van het jaar geven mensen bij de kapper juist meer uit dan gebruikelijk.

"Meer mensen gaan dan naar de kapper voor de feestdagen, laten meer aan hun haar doen, willen luxere behandelingen en kopen meer producten." Die verloren omzet krijgen de kapsalons sowieso niet terug. "De klap kwam in december echt heel hard aan." Weer drie weken erbij is zonder extra steun dan ook te veel van het goede, stelt de ANKO.