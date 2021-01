Tesla zet zijn plannen om de Indiase markt te veroveren door. Het bedrijf heeft een vestiging geopend in de stad Bangalore, blijkt dinsdag uit het handelsregister.

Het Indiase kantoor heeft volgens de inschrijving drie directeuren, onder wie David Feinstein, die nu deel uitmaakt van de hoofddirectie van de elektrischeautomaker.

Topman Elon Musk heeft in het verleden herhaaldelijk laten doorschemeren dat hij de stap naar India overwoog. Minister van Transport Nitin Gadkari zei vorige maand dat Tesla in eerste instantie alleen auto's zou gaan verkopen in India, maar later ook lokaal zou gaan produceren.

De regering van premier Narendra Modi is een groot voorstander van de productie en verkoop van elektrische voertuigen, om India minder afhankelijk te maken van olie en de milieuvervuiling terug te dringen.

Het ontbreekt het land nog wel aan de juiste infrastructuur, zoals laadplekken. Modi zou daar omgerekend een kleine 4 miljard euro in willen investeren.