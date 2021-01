De Nederlandse reissector leek haast volledig uit beeld verdwenen, nu al wekenlang vrijwel alles dicht is en dat voorlopig blijft dat ook zo. De sector zit al 45 weken vrijwel onafgebroken 'op slot' en blijft dat tot eind maart, zei premier Rutte dinsdagavond. Touroperator Corendon laat weten dat het waarschijnlijk is dat alle reizen tot die tijd geschrapt worden.

"Daar beslissen we woensdag formeel over, maar dat zit er wel in", aldus CEO Steven van der Heijden van Corendon. "We hebben ook goed in onze oren geknoopt dat Rutte heeft gezehd dat als je bedrijf van de ene op de andere dag wordt gesloten, we dan op de overheid moeten kunnen rekenen."

Reisbrancheorganisatie ANVR liet voorafgaand aan de persconferentie al weten te hopen dat reisondernemingen bij extra steunmaatregelen niet uit beeld zijn. "Het is wel vreemd natuurlijk dat wij als reissector een ander tijdspad krijgen dan andere sectoren, waarbij steeds wordt gekeken naar wat de huidige situatie is", zegt een woordvoerder van de koepel.

Op de persconferentie van het kabinet van 14 december, werd opgeroepen om in ieder geval tot medio maart niet op vakantie te gaan. Die oproep is nu verlengd tot en met eind maart.

Op de persconferentie werd ook gesproken over verruiming van de steunpakketten. De ANVR zegt daarin "graag mee te lopen".