De Nederlandse reissector lijkt haast volledig uit beeld verdwenen, nu al wekenlang vrijwel alles dicht is en dat voorlopig ook zo lijkt te blijven. De sector zit al 45 weken vrijwel onafgebroken 'op slot' en blijft dat in ieder geval nog acht weken. Reisbrancheorganisatie ANVR hoopt dat de reisondernemingen bij extra steunmaatregelen niet uit beeld zijn.

"Het is wel vreemd natuurlijk dat wij als reissector een ander tijdspad kregen dan andere sectoren, waarbij steeds wordt gekeken naar wat de huidige situatie is", zegt een woordvoerder van de ANVR dinsdag. Op de persconferentie van het kabinet van 14 december, werd opgeroepen om in ieder geval tot medio maart niet op vakantie te gaan.

"We verwachten niet dat die oproep nu ineens wordt aangepast, zeker niet gezien het huidige aantal besmettingen, maar het blijft vreemd dat we niet gelijk oplopen met de rest." In de aanloop naar de persconferentie van dinsdag wordt niet alleen geanticipeerd op een verlenging van de huidige lockdown, maar ook op verruiming van de steunpakketten.

De ANVR zegt daarin "wel graag mee te lopen". Reisorganisaties bieden in lijn met de oproep van de overheid geen vakantiereizen aan tot half maart. "We hopen maar dat daarna wel weer iets kan, bijvoorbeeld door corridors tussen een aantal landen", zegt de ANVR-woordvoerder tot besluit.