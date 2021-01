Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, is niet per se voorstander van extra verlof voor werkende ouders. Daarvoor pleitte vakbond CNV eerder op dinsdag. Volgens de AWVN wordt daarmee de druk op ouders verplaatst, niet opgelost.

Doordat scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn, komen volgens de CNV veel werkende ouders in de knel. Een zogeheten calamiteitenfonds voor werkgevers moet ervoor zorgen dat bedrijven werknemers bij wie het water aan de lippen staat extra verlof kunnen geven en de kosten daarvoor vergoed kunnen krijgen.

De AWVN heeft de indruk dat er inmiddels meer vakantiedagen opgenomen worden voor dit doel. De vereniging kan dit niet met cijfers onderbouwen, maar zegt wel dergelijke signalen te ontvangen tijdens werkbezoeken.

"We zien twee tegengestelde bewegingen. Een groep spaart de vakantiedagen op, omdat ze deze niet 'leuk' kunnen gebruiken, terwijl een andere groep hun dagen moeten gebruiken om de huidige situatie door te komen", aldus een woordvoerder.

De AWVN adviseert leden om zich coulant op te stellen tegenover de werknemers zodra ze hierover in gesprek gaan. "De meeste partijen komen er onderling wel uit. Daar zijn we positief over."

De vereniging pleit voor voorzichtigheid rondom een eventueel landelijk fonds of voor extra verlof in het algemeen. "We hebben allemaal met hetzelfde probleem te maken, dus men moet zich realiseren dat als de ene groep verlof neemt, een andere groep meer moet werken. Dat kan eigenlijk alleen maar binnen een bedrijf of op afdelingsniveau geregeld worden."