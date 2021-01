PostNL gaat in het weekend van 13 en 14 maart extra ronden maken om brievenbussen te legen en dat kost ongeveer 220.000 euro. Dat schrijft het postbedrijf dinsdag aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

De Tweede Kamer had aan de minister gevraagd het extra legen van brievenbussen mogelijk te maken in het weekend voor de parlementsverkiezingen. Naar verwachting worden dan veel poststemmen uitgebracht in verband met het coronavirus.

PostNL schrijft dat er extra vervoer en personeel ingezet moet worden om de brievenbussen te lichten. Bovendien krijgen de postbodes een toeslag voor het werken op zondag.