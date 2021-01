De woningmarkt zal ook in 2021 goed presteren, waardoor rekening gehouden moet worden met een gemiddelde prijsstijging van 5 procent. Dat schrijft het ABN AMRO Economisch Bureau dinsdag. De denktank verwacht pas een drukkend effect van de zwakke economie op de woningmarkt zodra hogere werkloosheid zich laat gelden.

Volgens het ABN AMRO Economisch Bureau werken de prijsstijgingen van de afgelopen zes maanden door in de prijzen van woningen in 2021, waardoor er sprake is van een zogeheten overloopeffect. Daarnaast is het consumentenvertrouwen nog niet erg aangetast en is de komst van vaccins voor velen een geruststellend vooruitzicht.

Dat blijkt dinsdag tevens uit de maandelijkse Funda Index; bijna drie kwart van de kopers en verkopers op de woningmarkt willen dit jaar hun plannen doorzetten. Wel ervaren ze druk om dat in de eerste helft van het jaar hun slag te slaan.

Zo rekent het ABN AMRO Economisch Bureau op een stijging van de werkloosheid zodra de steunmaatregelen van de overheid afgewikkeld worden. Ook verwacht de denktank dat het effect van de lage hypotheekrente aan kracht zal verliezen.

"Centrale banken blijven stimuleren, maar er is weinig ruimte voor een scherpe daling van de hypotheekrente en een verdere verbetering van de betaalbaarheid van koopwoningen", aldus woningmarkteconoom Philip Bokeloh. Hierdoor zal er allereerst minder verkocht en gekocht worden, om pas daarna voor een minder snelle prijsstijging te zorgen.