Verschillende grote Amerikaanse bedrijven beperken hun donaties aan landelijke politici, na de bestorming van het Capitool vorige week. Ford, Microsoft, Alphabet en Facebook maakten maandag bekend dat ze de komende tijd helemaal stoppen met donaties en andere bedrijven doen bepaalde politici in de ban.

In de Verenigde Staten is het een normale gang van zaken dat bedrijven zich via donaties verzekeren van steun van congresleden. Facebook doet dat in het eerste kwartaal van dit jaar zowel bij Republikeinen als bij Democraten niet. Het bedrijf zegt zijn beleid met politieke bijdrages te gaan herzien.

Bedrijven als Dow Chemical, American Express en Marriott draaien de geldkraan dicht richting de 139 Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden die vorige week weigerden in te stemmen met de verkiezing van Joe Biden als president. Die houding vinden de bedrijven niet passen bij de waarden waar zij voor staan.

Wenskaartenbedrijf Hallmark gaat zelfs duizenden dollars terugeisen van de senatoren Josh Hawley en Roger Marshall vanwege hun stemgedrag. Grote belangengroeperingen voor sectoren als huizenbouwers, bierbrouwers en winkeliers overwegen hun donaties ook te herzien.