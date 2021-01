Klanten krijgen bij Albert Heijn (AH) voortaan één Air Mile voor elke 2,50 euro die ze uitgeven, in plaats van één Air Mile per 2 euro die in de supermarkt wordt afgerekend. De nieuwe 'koers' van de Air Miles is maandag ingegaan.

Volgens een woordvoerder van het supermarktconcern was de aanpassing nodig om het aantal Air Miles dat wordt uitgegeven door de verschillende partners, "evenrediger" te verdelen. "Nu sparen klanten relatief veel Air Miles bij Albert Heijn."

Air Miles vertegenwoordigen een waarde en staan voor die waarde ook op de balans bij de bedrijven die ze uitgeven. De woordvoerder zegt dat AH ondanks de wijziging, waardoor bij dezelfde bestedingen dus minder Air Miles worden uitgegeven, verwacht dat het bedrijf grootgrutter zal blijven in de uitgifte.

"Het inwisselen van punten blijft zoals het is en reeds gespaarde Air Miles behouden hun waarde", voegt de woordvoerder toe. In 2013 maakte AH de Air Mile ook al eens duurder, toen met 100 procent. Daarvoor kregen klanten voor elke euro die ze uitgaven aan A-merken één Air Mile. Dat werd toen aangepast naar één Air Mile per 2 euro.

"Daarvoor deed Albert Heijn dat al op eigenmerkproducten." Behalve bij Albert Heijn kunnen de Air Miles ook gespaard worden bij Praxis, Shell, Essent, Mastercard en Etos, dat tot hetzelfde concern als AH behoort. Gall & Gall, ook onderdeel van Ahold, was in het verleden ook een zogenoemde uitgiftepartner van de Air Miles, maar stopte daar een paar jaar geleden mee.

Eén Air Mile levert 0,50 tot 2 eurocent op

Air Miles kunnen behalve bij de partners bij veel meer organisaties ingewisseld worden. Dat kan bij onder meer een aantal goede doelen, attracties en in de Air Miles-shop. Bij AH kunnen ze worden verzilverd op boodschappen en bij bepaalde acties.

Volgens een woordvoerder van Loyalty Mangement Netherlands, het bedrijf achter Air Miles, klopt het dat verreweg de meeste punten hun weg naar de consument vinden via AH. "Er zijn ruim vier miljoen mensen die de Air Miles sparen."

Een Air Mile is tussen de 0,50 en 2 eurocent waard. "Als kassakorting bij AH of Shell is het 0,50 cent, bij acties met de inwisselpartners kan dat oplopen tot 2 cent."