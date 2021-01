Opdrachtgevers kunnen vanaf maandag experimenteren met een nieuwe vragenlijst die duidelijk moet maken of zij een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat hiervoor een arbeidscontract nodig is. De komende zes maanden staat de lijst op het online Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Daarna wordt bekeken of alles goed werkt.

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) moet een einde maken aan de onduidelijkheid over de verhouding tussen opdrachtgevers en -nemers. De Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeerden vorig jaar dat er op dat vlak structurele problemen zijn.

De vragen op de lijst gaan onder meer over hoe vaak een opdrachtgever iemand voor een klus inhuurt en of er dan specifieke afspraken worden gemaakt over de manier waarop het werk gedaan wordt en wat het beoogde resultaat is. Dat moet helder maken of het werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen.

Als blijkt dat de webmodule goed werkt, wordt die op zijn vroegst komend najaar ingevoerd als een verplichte toets voorafgaand aan losse klussen. De komende zes maanden kan de lijst anoniem worden ingevuld en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.