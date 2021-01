Online bank Knab hanteert per 1 februari en negatieve rente van 0,5 procent op een spaarsaldo van 250.000 euro. Daarmee schaart Knab zich onder een groeiend aantal banken dat klanten laat betalen voor hun spaargeld, zo meldt vergelijkingssite Geld.nl zaterdag.

Volgens de website is de stap van Knab niet uniek, maar wel opvallend. Tot eind 2019 was de online bank nog geregeld bovenaan de spaarrenteoverzichten te vinden. "Dat nu ook zo'n bank zich genoodzaakt voelt negatieve rente te voeren, is een voorbode dat in 2021 meer banken deze stap zullen volgen", aldus de vergelijkingssite.

Kleine spaarders, tot 10.000 euro, hoeven zich volgens Geld.nl voorlopig nog geen zorgen te maken. De banken zullen het saldo voor negatieve rente naar verwachting stapsgewijs verder verlagen.

"Tussen spaarsaldo's van 250.000 of 500.000 euro en bedragen van bijvoorbeeld 50.000 euro zit een flink gat. Daar kunnen de banken nog heel wat stapjes maken. Bovendien willen banken mensen zo lang mogelijk blijven stimuleren om toch te sparen voor een financiële buffer", meldt de website.

Vorig jaar kondigde ook de Volksbank aan dat spaarders bij SNS Bank, ASN Bank en Regiobank vanaf 1 maart een negatieve rente van 0,5 procent moeten betalen als zij meer dan 250.000 euro opzij hebben gelegd.

De drie grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO hanteerden al hetzelfde negatieve rentepercentage. Zij verlaagden de grens voor negatieve rente. Bij Rabobank en ING geldt dat voor een saldo van 250.000 euro. Bij ABN AMRO gaat het om de spaargeld boven de 500.000 euro.

Triodos Bank voert voor spaarders met een saldo boven de 100.000 euro een negatieve rente. Ook betalen alle klanten van deze bank 2 euro per maand voor hun spaarrekening.