De Franse vliegtuigbouwer Airbus heeft in 2020 veel minder nieuwe orders binnengekregen vanwege de coronacrisis en de bijbehorende malaise in de luchtvaartsector. Het aantal bestellingen kelderde met 65 procent tot 268 toestellen vergeleken met een jaar eerder.

Hoewel de bestellingen kelderde, wist de Franse vliegtuigbouwer de schade nog beperkt te houden. Airbus wist ondanks de pandemie nog 566 vliegtuigen te leveren, vergeleken met 863 een jaar eerder. Daarmee blijft de vliegtuigbouwer de grootste ter wereld; de grote Amerikaanse rivaal Boeing wist slechts 118 vliegtuigen te leveren, mede door de problemen rondom het 737 MAX-toestel van de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Ondanks de beter dan verwachte leveringscijfers was 2020 allesbehalve een goed jaar voor Airbus. Door de coronapandemie stortte het aantal bestellingen in, waardoor het Franse bedrijf minimaal vijftienduizend banen wil schrappen. In 2019 werkten 134.000 mensen bij het bedrijf.

Airbus-topman Guillaume Faury zegt dat de uitdagingen voor de sector op de korte termijn nog zeer groot blijven, maar dat hij voorzichtig optimistisch is voor 2021. Mogelijk kan de luchtvaart gaan profiteren van de coronavaccins.