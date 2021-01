De ruim 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die hadden aangekondigd om 17 januari hun horecazaken weer te openen, komen terug op dat besluit vanwege het grote aantal coronabesmettingen. De KHN-afdelingen dreigden open te gaan, omdat de bedrijven op omvallen staan en steun vanuit de overheid volgens hen uitblijft.

"Wij zijn niet blind voor de werkelijkheid", zegt afdelingsvoorzitter Johan de Vos, van KHN-afdeling Breda. "Wij zien uiteraard ook de penibele situatie op dit moment in de Nederlandse ziekenhuizen." Eerder op de dag bleek dat het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen iets was gedaald naar 2.644.

Het nieuwe voornemen van de duizenden horecaondernemers die vallen onder de ruim 65 afdelingen is nu "om de deuren van de horeca weer te openen wanneer de winkels opengaan", aldus De Vos. Het is volgens de afdelingsvoorzitter niet meer dan logisch dat de horeca gelijktijdig opengaat met niet-essentiële winkels. De hoge besmettingscijfers van de afgelopen maanden zijn met geen mogelijkheid aan de horeca toe te schrijven", zegt De Vos.

Horecaondernemers vragen al maanden om perspectief, maar heropening van de branche wordt steeds uitgesteld. "De totale uitzichtloosheid is verpletterend. De financiële situatie is nijpend", sluit De Vos af.