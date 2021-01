De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december onverwachts flink afgenomen, blijkt vrijdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Na een flinke banenkrimp in april groeide de werkgelegenheid in het land zeven maanden op rij. Deze banengroei kwam in december tot een halt: vorige maand verloor de Amerikaanse economie zo'n 140.000 banen.

Het banenverlies komt grotendeels onverwacht: analisten waren namelijk uitgegaan van een kleine groei. Volgens hen zou de Amerikaanse economie juist met 50.000 banen groeien. Door de krimp van de werkgelegenheid steeg de werkloosheid in de VS met 0,1 procentpunt naar 6,8 procent.

De cijfers wijzen op een kink in het eerder ingezette herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt. De laatste keer dat er per saldo banen verdwenen was in april, toen na de afkondiging van lockdowns tegen de coronapandemie rond de twintig miljoen arbeidsplaatsen verloren gingen. In de daaropvolgende maanden creëerden bedrijven weer miljoenen nieuwe banen, maar na september vertraagde dat herstel.

Toch staan er niet alleen maar tegenvallende cijfers in het nieuwe banenrapport van de overheid. In november kwamen er volgens een bijgestelde raming nog 336.000 arbeidsplaatsen bij. Dat zijn er 91.000 meer dan eerder gemeld.

De nieuwe omslag op de arbeidsmarkt komt in een tijd dat de besmettingsaantallen in de VS weer razendsnel oplopen. Vorige maand waren er keer op keer dagrecords aan coronabesmettingen. Ook de maatregelen tegen die nieuwe golf werden aangescherpt, wat vooral is terug te zien in het grote verlies aan banen bij winkeliers en in de vrijetijds- en horecasector.