De Nederlandsche Bank (DNB) schreef donderdag dat het verschil in kosten tussen het huren en kopen van een woning kleiner moet worden. Maar hoe concreet is dat plan en wat betekent het financieel voor woningeigenaren? We vroegen het aan deskundigen.

Wat houdt het plan precies in?

In een nieuwsbericht zette DNB donderdag uiteen dat kopers sinds een paar jaar goedkoper uit zijn dan huurders in de vrije sector. Volgens de centrale bank heeft dat vanuit een macro-economisch perspectief nadelen, omdat kopen hierdoor aantrekkelijker wordt dan huren. Dat kan het functioneren van de huurmarkt belemmeren, terwijl de huurmarkt ook erg belangrijk is.

DNB gaat in het bericht daarom op zoek naar manieren om de verschillen tussen de huur- en koopmarkt te verkleinen. De toezichthouder komt met twee ideeën: het eigenwoningforfait stapsgewijs verhogen of de woning en de hypotheekschuld in geleidelijke stappen verplaatsen naar box 3.

Maar wat betekent dat?

Het eigenwoningforfait is een belasting over het bezit van een huis, legt Erwin UitdeHaag van De Hypotheker uit. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning, dat je bij je inkomen moet optellen als je belastingaangifte doet. "Als het eigenwoningforfait hoger wordt, betaal je dus meer belasting over je huis", legt UitdeHaag uit.

Woningeigenaren zijn ook meer aan belasting kwijt als de woning en hypotheekschuld naar box 3 verplaatst worden. "Op dit moment mag je bij je belastingaangifte spaargeld en eventueel bepaalde schulden tegen elkaar wegstrepen. Dan hou je vermogen over waarover je boven een bepaalde grens belasting moet betalen", zegt UitdeHaag. "Als de waarde van je huis, min je restschuld, bij dat bedrag wordt opgeteld, moet ook daar belasting over worden betaald. En niet te vergeten: als de woning en hypotheek overgaan naar box 3, is de hypotheekrente niet langer aftrekbaar."

Hoe groot is de kans dat dit wordt doorgevoerd?

De kans is klein dat dit plan ook echt wordt doorgevoerd, denkt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. Hoewel DNB het kabinet economisch advies geeft en daarmee invloed op nieuw beleid heeft, moeten er nog flink wat stappen gezet worden voordat dit plan ook beleid wordt.

"Het is niet zo dat DNB in dit nieuwsbericht een uitgebreid plan heeft gepresenteerd", aldus André de la Porte. "Dit is een signalering. Maar voordat dit tot uitvoering wordt gebracht, moet het nog verder worden uitgewerkt, moeten er scenario's worden geschetst over wat dit in de praktijk betekent en moet ook het kabinet er nog wat over zegen. Er is absoluut nog niets besloten."

Maar áls dit wordt doorgevoerd, wat betekent dit dan voor m'n portemonnee?

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vorig jaar al een vergelijkbaar scenario doorgerekend. "In dat scenario gaat het CPB ervan uit dat de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait verdwijnen en dat het huis naar box 3 gaat", vertelt UitdeHaag.

"In dat geval gaan huiseigenaren tot 65 jaar er gemiddeld 3 procent van hun besteedbaar inkomen op achteruit. Volgens het CBS hebben Nederlanders gemiddeld een besteedbaar inkomen van ongeveer 31.000 euro, dus dan zou dat zo'n 80 euro per maand schelen."