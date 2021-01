Sinds de lockdown van half december wordt in Nederland voor een veel lager bedrag gepind dan ervoor, blijkt vrijdag uit cijfers van ING. Volgens de laatste cijfers van de bank was de waarde van pinbetalingen in ons land in de zeven dagen tot en met 1 januari 37 procent lager dan normaal. Vlak voor de lockdown was de totale pinwaarde nog 10 procent lager.

Hoewel de daling van de waarde van de pinbetalingen volgens de ING-cijfers vergelijkbaar is met die tijdens de eerste lockdown, zal het economische effect van de huidige lockdown volgens de bank groter zijn.

In maart was slechts op enkele dagen sprake van een grotere daling dan 30 procent. In de huidige lockdown zijn de pincijfers al ruim twee weken meer dan 30 procent lager dan gebruikelijk.

De afname van de waarde van de pinbetalingen komt vooral in de winkelstraat harder aan dan tijdens de eerste lockdown, doordat niet-essentiële winkels nu gesloten zijn.

De pinomzet bij non-foodwinkels, zoals kledingzaken en bouwmarkten, ligt nu veel verder onder het gebruikelijke niveau dan in maart. Het gaat om een daling van 78 procent tijdens de huidige lockdown, tegenover een van 41 procent in maart en april. Een hard gelag voor winkeliers, omdat december doorgaans de belangrijkste maand voor de Nederlandse winkelstraat is.

Nederland zit sinds 15 december in een lockdown die zeker tot en met 19 januari duurt. In deze lockdown, die ervoor moet zorgen dat het aantal nieuwe coronabesmettingen afneemt en de druk op ziekenhuizen moet verlagen, zijn alleen nog essentiële winkels geopend.