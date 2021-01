Veel vrachtwagens die op weg zijn van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk hebben niet het juiste papierwerk en worden daarom tegengehouden bij de grens of lopen vertraging op, zegt ferryorganisatie DFDS. De trucks moeten sinds het VK uit de Europese douane-unie is gestapt aan meerdere douaneformaliteiten voldoen.

Volgens DFDS spelen de problemen met name bij de check-ins van de havens van het Franse Calais en Duinkerke en het Britse Dover, meldt het bedrijf op Twitter.

"We hebben te maken met een groot aantal vrachtwagens die aan de grens bij de havens van Calais, Duinkerke en Dover worden geweigerd of vertraging oplopen doordat ze niet het juiste papierwerk kunnen overhandigen", is te lezen in de tweet.

Het goederenvervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie was in de eerste week van januari nog beperkt, doordat veel bedrijven voorraden hadden aangelegd in verband met het vertrek, dat per 1 januari zou ingaan. De Britten verlieten op 31 januari vorig jaar al de Europese Unie, maar waren nog tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken.