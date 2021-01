Bij het 'coronavakantiemeldpunt' van de Consumentenbond zijn in drie weken tijd ruim 2.600 meldingen binnengekomen. Vier van de vijf zijn klachten, de overige meldingen zijn complimenten. Consumenten klagen het vaakst over vluchten, meldt de Consumentenbond vrijdag.

Er kwamen bij het meldpunt 1.116 klachten binnen over vluchten. Meestal gingen die klachten over de trage terugbetaling bij annulering van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij. Volgens de Consumentenbond hebben vooral klanten die via ticketwebsites boekten daar last van, en valt in het bijzonder Travix op. Dat is het moederbedrijf van BudgetAir, CheapTickets en Vliegwinkel.nl.

Ook over Transavia kwamen veel klachten binnen bij de Consumentenbond. Consumenten ergerden zich er vooral aan dat het lang duurde voordat ze hun geld terugkregen van Transavia.

Er kwamen ook nog 616 klachten binnen over pakketreizen, vaak omdat consumenten hun vouchers niet konden inwisselen voor geld. De Consumentenbond kreeg vooral veel klachten over Corendon. Daar zou het consumenten veel moeite kosten om hun voucher in te wisselen, terwijl ze daar wettelijk wel recht op hebben.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt vrijdag dat ze ook in 2021 toezicht blijft houden op de manier waarop de reisbranche omgaat met annuleringen en terugbetalingen van pakketreizen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de waakhond, zegt dat bedrijven de vouchers moeten terugbetalen als mensen niet op reis gaan. "Nieuwe reizen die de aanbieder annuleert, vallen weer onder de normale regel van terugbetaling binnen veertien dagen. We zien erop toe dat bedrijven zich hieraan houden."