Vliegtuigfabrikant Boeing en het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn tot een schikking voor een bedrag van 2,5 miljard dollar gekomen voor het misleiden van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Boeing beïnvloedde toezichthouders bij de keuring van het toestel 737 MAX, waarmee in 2018 en 2019 twee dodelijke crashes gebeurden.

"De misleidende verklaringen, halve waarheden en omissies van Boeing-werknemers hebben de FAA belemmerd om de veiligheid van vliegpassagiers te kunnen garanderen", aldus een van de aanklagers.

Het boetebedrag bestaat onder andere uit 500 miljoen dollar voor een fonds om familieleden en nabestaanden van de slachtoffers van de 737 MAX-crashes te compenseren. Ook wordt bijna 1,8 miljard dollar uitgetrokken voor een schadevergoeding aan klanten van Boeing, die lange tijd niet met hun aangekochte 737 MAX-toestellen konden vliegen.

In 2018 en 2019 crashten twee 737-MAX-vliegtuigen, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Sinds maart 2019 zijn alle vluchten met dit toestel geschrapt en is Boeing gaan sleutelen aan het toestel om het weer veilig te maken. Na onderzoek bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem.