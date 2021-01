De koers van de bitcoin kwam donderdagavond voor het eerst uit boven de 40.000 dollar (32.600 euro). Daarmee is de cryptomunt aan een ongekende opmars bezig. Woensdagochtend bereikte het digitale betaalmiddel al de mijlpaal van 35.000 dollar, terwijl zaterdag de kaap van de 30.000 dollar voor het eerst werd gerond. In vijf dagen tijd steeg de koers dus met ruim 30 procent.

Donderdagavond steeg de koers van de bitcoin naar het hoogste punt van 40.180,15 dollar. Inmiddels is de koers weer gezakt en kwam op een bepaald moment zelfs beneden de 38.000 dollar uit.

Beleggen in de munt is de laatste maanden ongekend populair, nadat de koers in maart nog beneden de 4.000 dollar zakte. Sindsdien kwam er steeds meer interesse vanuit beleggers.

Zij beschouwen de cryptomunt als een goede belegging, onder meer doordat andere opties minder rendement opleveren. De aandelenkoersen zijn overwegend hoog, de rentes laag en inflatie ligt volgens sommige deskundigen op de loer. Om ervoor te zorgen dat ze toch rendement kunnen behalen, kiezen veel beleggers voor de bitcoin, wat de prijs van de munt aanzienlijk opdrijft.

De almaar stijgende koers van de bitcoin zorgde er donderdag ook voor dat de waarde van alle cryptovaluta voor het eerst boven de 1 biljoen dollar uitkwam. Ruim twee derde van deze waarde is voor rekening van de bitcoin. De munt ethereum is op ruime afstand tweede.